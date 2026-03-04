Каширский регоператор вывез более 150 тысяч кубометров мусора за неделю
Каширский регоператор вывез более 151 тысячи кубометров отходов за неделю. Это крупногабаритный, раздельный мусор, а также стихийные свалки и ТКО.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, всего за неделю вывезли 21 тысячу кубометров крупногабаритных отходов, 300 кубометров мусора, собранного в ходе уборки, 8,9 тысячи кубометров стихийных свалок, 3,3 тысячи кубометров раздельного мусора и 118 тысяч кубометров ТКО.
Каширский регоператор обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Чехов и Серпухов.