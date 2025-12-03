Каширский регоператор вывез 600 тысяч кубометров отходов за ноябрь

Региональный оператор Каширского кластер вывез из зоны обслуживания более 600 кубометров отходов в ноябре. В топ округов по этому работе вошли Ленинский, Домодедово, Коломна и Ступино.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Больше всего отходов — около 164 тысяч кубометров — вывезли из Ленинского округа. Еще более 146 тысяч кубометров пришлось на Домодедово, 111 тысяч — на Коломну и 50 тысяч — на Ступино.

В министерстве по содержанию территорий отметили, что актуальной остается проблема припаркованных у мусорных баков машин. Водителей призвали не мешать проезду спецтехники. Сумма штрафа за такое нарушение может достигать пяти тысяч рублей.