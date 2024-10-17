Каширский регоператор вывез 5 млн кубометров бытовых отходов с начала года

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский региональный оператор вывез с контейнерных площадок Подмосковья порядка пяти миллионов кубометров бытовых отходов с начала года. Лидерами по объемам транспортировки стали три городских округа — Ленинский, Домодедово и Коломна.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на втором месте оказались Ступино, Котельники и Кашира.

В ведомстве напомнили, что на территории Подмосковья услуги по сбору вывозу и утилизации отходов оказывают семь региональных операторов.

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