Каширский регоператор вывез 280 кубометров мусора с начала года

С начала января Каширский региональный оператор и транспортная компания «Эколайф» вывезла более 280 кубометров мусора. Это на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам генерального директора компании Марины Мезенцевой, на новогодние праздники традиционно приходится пик повышенной нагрузки.

«А 2026 год начался с рекордных снегопадов, которые усложнили подъезд к каждой контейнерной площадке. Но наши обязательства перед жителями — неизменны. Сейчас как никогда важна слаженная работа с управляющими компаниями, и мы благодарим всех, кто помогает расчистить пути для нашей техники», — сказала она.

В зону обслуживания регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.