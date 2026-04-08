Каширский регоператор вывез 200 тысяч кубометров мусора за неделю

За первую неделю апреля Каширский регоператор вывез 218 тысяч кубометров мусора. В этом месяце чистоте уделяют особое внимание: в Подмосковье проходят субботники, а активная уборка охватывает не только города, но и СНТ и дачные территории.

Показатели апреля по вывезу мусора стали рекордными для Каширского регоператора в этом сезоне. Это говорит о высокой интенсивности уборочных работ.

За неделю компания вывезла 166 тысяч кубометров ТКО, 32 тысячи кубометров крупногабаритных отходов, 1,5 тысячи кубометров мусора от уборки территорий, 8,7 тысячи кубометров — РСО и 10 тысяч кубометров стихийных свалок. По сравнени.ю в предыдущей неделей показатели выросли почти в два раза. Это связано с началом дачного сезона.

В зону обслуживания регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.