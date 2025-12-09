Каширский регоператор вывез 147 тысяч кубометров отходов за неделю

За первую неделю декабря Каширский региональный оператор вместе с транспортной компанией «Эколайф» отправил на переработку 147 тысяч кубометров отходов. В зону обслуживания оператора входят 16 муниципалитетов, среди них Дзержинский, Домодедово, Коломна, Подольск, Серпухов, Чехов и другие территории.

Большую часть вывезенных отходов составили твердые коммунальные — свыше 114 тысяч кубометров. Более шести тысяч кубометров пришлось на раздельно собранные отходы, около 22 тысяч — на крупногабаритные. Еще около тысячи кубометров собрали после уборки территорий, а более 2,4 тысячи кубометров — это отходы из несанкционированных мест.

Своевременный вывоз мусора помогает поддерживать чистоту в населенных пунктах и улучшать экологическую ситуацию. Работа продолжается в плановом режиме, обеспечивая стабильную работу системы обращения с отходами на всех обслуживаемых территориях.