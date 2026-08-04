Каширский регоператор установил в Подмосковье еще 77 новых контейнеров для мусора

За неделю Каширский регоператор установил в Подмосковье более 70 новых контейнеров для мусора. За этот период компания вывезла более более 258 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.

Летом объем мусора в Подмосковье традиционно возрастает из-за массового выезда жителей на дачи. Как сообщили в компании, специалистам удалось обеспечить бесперебойную работу системы обращения с отходами на обслуживаемых территориях.

За минувшую неделю вывезено более 258 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Из них 187 тысяч кубометров пришлось на ТКО, 41 тысяча — на крупногабаритный мусор, девять тысяч — на раздельно собранные фракции и двадцать тысяч — на несанкционированные свалки, спилы растений и смет.

В рамках программы обновления контейнерного парка 46 площадок оснастили 77 новыми емкостями. Из них 65 предназначены для смешанных отходов, шесть — для раздельного сбора вторсырья и еще шесть — для крупногабарита.

Больше всего контейнеров установили в Домодедове — 34, в Ленинском округе — 21, в Коломне — девять, в Котельниках — шесть, в Дзержинском — пять, в Луховицах — два.

Зона ответственности Каширского регоператора включает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.