Каширский регоператор установил еще 95 новых баков для мусора в Подмосковье

Каширский региональный оператор на минувшей неделе обновил оборудование на контейнерных площадках. В Подмосковье установили еще 95 емкостей для сбора мусора.

Работа охватывает значительную часть региона, включая Домодедово, Подольск, Коломну, Серпухов, Чехов, Лыткарино и другие.

Большая часть новых баков предназначена для смешанных отходов — 85. Кроме того, на площадках появились семь синих контейнеров для раздельного сбора вторсырья и три специальных накопителя для крупногабаритного мусора.

Генеральный директор Каширского регоператора Марина Мезенцева подчеркнула, что замену контейнеров проводят постоянно. Обычно баки возле многоквартирных домов служат около трех лет.

Новые емкости делают из прочного перерабатываемого пластика, который не боится ни больших нагрузок, ни перепадов температуры. Когда приходит время менять бак, специалисты осматривают старый и решают, можно ли его отремонтировать или лучше отправить на переработку.

Жителям напоминают: если контейнер во дворе сломался, следует сообщить об этом в управляющую компанию или напрямую регоператору.