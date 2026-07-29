Каширский регоператор установил еще 132 бака для мусора в Подмосковье

Каширский региональный оператор продолжает плановое обслуживание контейнерных площадок в городских округах Подмосковья. За прошедшую неделю специалисты вывезли более 258 тысяч кубометров отходов

Основной объем составили смешанные отходы из серых контейнеров — свыше 185 тысяч кубометров. Также вывезли более девяти тысяч кубометров раздельно собранных отходов, около 42 тысяч кубометров крупногабаритного мусора и свыше 20 тысяч — несанкционированных отходов, смета и спила.

В рамках программы обновления контейнеров новые емкости установили на 87 площадках. Всего появилось 132 новых контейнера: 87 для смешанных отходов, 40 для раздельного сбора и пять бункеров для крупногабаритного мусора.

Работы провели в Ленинском округе, Коломне, Домодедово, Лыткарино, Ступино, Дзержинском, Луховицах, Кашире, Котельниках и Серебряных Прудах.

Каширский регоператор обслуживает 14 муниципальных образований Московской области, обеспечивая работу почти 20 тысяч контейнерных площадок.