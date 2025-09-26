Каширский регоператор установил более 70 новых мусорных баков за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каширский регоператор установил более 70 мусорных баков в Подмосковье за неделю

Всего за неделю регоператор установил 33 бака для твердых коммунальных отходов, 27 — для раздельного сбора и 13 — для крупногабаритных отходов.

Так, емкости появились в деревнях Мисайлово и Овечкино, в селах Молоково и Успенское.

Специалисты также проводят дезинфекцию баков. За неделю они обработали 249 контейнеров.

«Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

В зону обслуживания регоператора входят Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

Сообщить о поврежденных контейнерах можно напрямую регоператору или в территориальный отдел министерства.