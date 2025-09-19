Каширский регоператор установил более 120 новых мусорных баков за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каширский регоператор установит еще 122 новых мусорных бака в Подмосковье. Они появились на территории Домодедова, Зарайска и Ступина.

Как рассказилв региональном министерстве по содержинию территорий, за неделю специалисты установили 78 баков для твердых коммунальных отходов, 45 — для раздельного сбора и пять бункеров для крупногабаритных отходов.

Так, новые емкости появились в Домодедове, деревнях Авдотьино и Новоселки, а также на Железнодорожной улице в Ступине.

Специалисты также продезинфицировали 249 баков в Домодедове, Кашире, Коломне, Луховицах и Серебряных Прудах.

«Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в министерстве.

В зону обслуживания регоператора входят Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

При выявлении повреждений контейнеров жителей призывают обращаться напрямую в компанию или в территориальные отделы министерств