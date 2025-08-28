Каширский регоператор установил более 100 мусорных баков за неделю

С 18 по 24 августа Каширский регоператор установил 116 новых емкостей на контейнерных площадках. Замена мусорок прошла в шести округах: Ленинском, Домодедове, Кашире, Серебряных Прудах, Коломне и Луховицах.

Специалисты поставили 60 баков для ТКО, еще 44 для раздельного сбора и 12 бункеров для крупногабаритных отходов.

В Министерстве по содержанию территорий отметили, что также продолжились работы по дезинфекции. К текущему моменту их провели в Дзержинском, Домодедове, Коломне, Ленинском, Ступине, Серебряные Прудах и Зарайске. Всего было обработано свыше 900 емкостей.

Помимо соблюдения норм, подобные меры помогают улучшить качество жизни населения Подмосковья и повысить уровень благоустройства.

О проблемах содержания контейнерных площадок можно сообщить напрямую регоператору или в территориальный отдел ответственного ведомства.