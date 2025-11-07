Каширский регоператор установил 65 новых баков для мусора в Подмосковье за неделю

Каширский регоператор заменил 65 баков для мусора за неделю. Специалисты установили новые емкости как для твердых коммунальных отходов, так и для крупного бытового мусора.

Каширский регоператор регулярно обновляет мусорные контейнеры в Подмосковье. В зону обслуживания компании входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино. Так, с 27 октября по 2 ноября во дворах заменили 65 баков. Из них 50 предназначены для сбора ТКО, еще 13 0 для раздельного сбора и два — для крупных бытовых отходов. Еще 14 контейнеров отремонтировали.

Кроме того, за это время регоператор продезинфицировал более 200 емкостей в Кашире, Коломне и Серебряных Прудах.

«Обновление контейнерного парка продолжается в плановом порядке, обеспечивая необходимые удобства жителям региона. Работа команды направлена на повышение уровня экологической ответственности и создание комфортных условий проживания в зоне обслуживания Каширского регоператора», — отметили в министерстве по содержанию территорий.