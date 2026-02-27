Каширский регоператор принял 1,5 тысячи человек в МФЦ с начала февраля

Каширский регоператор ведет прием в девяти МФЦ в Домодедове, Видном, Луховицах, Ступине, Зарайске, Коломне, Кашире, Серебряных Прудах. С начала февраля жимители получили там более 1,5 тысячи услуг.

Чаще всего жители обращались по вопросам задвоенных лицевых счетов, извещений о задолженности и получении квитанций.

Как отметил министр по содержанию территорий Подмосковья Игорь Даниленко, сотрудничество МФЦ и регоператоров дает возможность быстро и удобно решать разные задачи в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что система интегрирована успешно: уже работают 27 точек обслуживания, а в ближайшее время откроются еще три офиса. С начала нового года услугами регоператоров в МФЦ воспользовались уже более четырех тысяч граждан. Это говорит о высокой востребованности нового формата», — сказал он.

В МФЦ жители могут заключить договор с регоператором, проверить правильность расчетов, получить квитанцию и узнать корректный лицевой счет.

Адреса МФЦ, где можно получить эти услуги, доступны по ссылке.