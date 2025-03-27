Каширский регоператор поможет избавиться от растительного мусора на участках

Перед началом сезона садов и огородов регоператор Каширского кластера решил помочь владельцам участков избавиться от растительного мусора. Для этого он запустил форму заявок. Кроме того, в компании также планируют установить более трех тысяч дополнительных тар для этого вида отходов.

«Ежегодно весной и летом на контейнерных площадках СНТ и ИЖС мы фиксируем навалы спиленных веток, листвы и сорняков. Это связано с массовым приездом жителей на дачи, где начинается активная уборка участков. Вопрос носит сезонный характер», — отметил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Чтобы подать заявку на вывоз мусора, нужно перейти по ссылке, заполнить форму и указать адрес площадки, с которой необходимо вывести растительность.

В ведомстве напоминают, что за складирование указанных видов отходов на контейнерных площадках для физлиц предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.