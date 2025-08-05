Каширский регоператор передал на переработку 158 кубометров мусора за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 28 июля по 4 августа Каширский регоператор отправил на переработку более 158 кубометров отходов. Это на 1,3 тысячи кубометров больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, регоператор обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

За неделю на переработку передали более 109 кубометров ТКО, семь кубометров отходов от раздельного сбора, 34 кубометра крупногабаритного мусора. Еще 1,7 тысячи кубометров пришлось на отходы, собранные во время уборки территорий и шесть кубометров — на стихийные свалки.

Своевременный вывоз мусора позволяет поддерживать чистоту в Подмосковье и создавать комфортные условия для жителей.