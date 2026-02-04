Каширский оператор установил 80 новых баков для мусора за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За неделю Каширский регоператор установил 83 новых мусорных бака в Подмосковье. Из них 71 — для твердых коммунальных отходов и 12 — для раздельного сбора.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, классические баки для мусора спроектированы так, чтобы обеспечить соблюдение санитарных норм и быть удобными для погрузки.

Вместимость контейнеров — от 0,7 до 1,2 кубометра. Они должны иметь передний и боковые захваты, маркировку, крышку и две пары колес.

В зону обслуживания регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Сообщить о поломках контейнеров жители могут в офисы компании.