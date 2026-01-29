Кашинскую котельную капитально отремонтируют в Волоколамске в 2026 году

В этом году в Волоколамском округе капитально отремонтируют котельную в деревне Кашино. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Козлова.

«Работы планируем начать уже в мае. Здесь будет произведена полная модернизация оборудования: замена котлов — сердца котельной, горелок, обеспечивающих эффективное сгорание топлива, теплообменников, отвечающих за передачу тепла, и насосов, гарантирующих стабильную циркуляцию теплоносителя», — рассказала Наталья Козлова.

Также будут установлены современные системы учета и контроля, в том числе узел учета холодной воды и сигнализаторы загазованности, обеспечивающие безопасность. Кроме того, заменят радиаторы для оптимизации теплоотдачи.

Планируется выполнить работы по химводоподготовке, что снизит образование накипи и коррозии и продлит срок службы оборудования. Обвязка трубопроводов и внедрение современной автоматики позволят оптимизировать работу котельной. Работы намерены завершить до начала нового отопительного сезона.