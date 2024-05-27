Карусель в Ногинске стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Свыше шести тысяч человек прокатились на карусели в Богородском округе с 20 по 26 мая. Так, аттракцион стал самым популярным в Подмосковье за семь дней.

Аттракцион появился в Ногинске в 2021 году. Его разработкой занимался дизайнер Денис Симачев. На карусели смогут одновременно кататься 44 человека.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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