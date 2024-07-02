Карусель в Ногинске стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю

Министерство благоустройства Московской области опубликовало отчет по посещаемости каруселей в муниципалитетах с 24 по 30 июня. Самым популярным аттракционом у жителей и гостей Подмосковья стала карусель в Ногинске, которую посетили более 5,1 тысячи человек.

Вторую строчку рейтинга занимает карусель в Сергиевом Посаде, на которой прокатились почти четыре тысячи человека, а третью — аттракцион в Коломне, которым воспользовались свыше 3,2 тысячи граждан.

Аттракционы установили по губернаторской программе Андрея Воробьева для обогащения отдыха жителей и туристов, которые приезжают в Московскую область. Каждый объект имеет уникальное оформление, разработанное известным дизайнером Денисом Симачевым

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