Карусель в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 23:01 Карусель в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройство Подмосковья опубликовало статистику посещаемости каруселей, расположенных на территории региона, с 29 апреля по 5 мая. В общей сложности аттракционы посетили свыше 36,5 тысячи человек.

Самым посещаемым объектом признали карусель в Коломне, на которой прокатили свыше 7,1 тысячи человек. На втором месте аттракцион в Ногинске, который посетили более 5,6 тысячи человек. На третьем месте — карусель в Чехове, где побывали свыше порядка 5,2 тысячи человек.

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Карусели установили для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Московской области. Аттракционы оснащены современными удобствами, включая аудиосистему и красочную иллюминацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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