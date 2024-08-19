Карусель в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю

Министерство благоустройства Московской области опубликовало статистику посещаемости каруселей с 12 по 18 августа. За неделю карусели посетили 22,02 тысячи человек.

Самыми популярными стали карусель в Коломне — на ней покатались свыше 3,8 тысяч раз, в Сергиевом Посаде — более 3,6 тысячи раз и в Домодедове — свыше 3,3 тысячи раз.

В ведомстве напомнили, что карусели, установленные для разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, оснащены современными удобствами, аудиосистемой и иллюминацией. Каждый аттракцион оформлен дизайнером Денисом Симачевым.

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