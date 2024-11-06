Карту «Тройка» с достопримечательностями Подмосковья выпустят 8 ноября
Министерство культуры и туризма Московской области совместно со «СберТройка» запускает новый проект под названием «Путешествуй с „Тройкой“ по Подмосковью». В его рамках в подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с обновленным дизайном.
Регион предлагает жителям и туристам уникальные музеи, где можно ознакомиться с выставками русского и европейского искусства, а также посетить исторические и краеведческие экспозиции. Для взрослых и детей организуют познавательные экскурсии и творческие мероприятия.
На новой карте «Тройка» выделены известные достопримечательности Подмосковья, включая государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховский историко-художественный музей, а также Зарайский и Коломенский кремли.
Система «СберТройка» позволяет жителям региона легко добираться до этих и других знаковых мест на общественном транспорте. Пункты выдачи новых карт будут работать в упомянутых музеях и парке.
Чтобы получить карту, необходимо принять участие в квесте, запланированном на 8 ноября 2024 года. В каждой локации установят плакаты с информацией о проведении акции. Участникам придется найти плакат, сделать с ним фотографию и опубликовать ее на своей странице во ВКонтакте с хештегом #Подмосковье_с_Тройкой, отметив аккаунт соответствующей локации. После этого необходимо показать публикацию сотруднику музея и получить карту с обновленным дизайном. При этом тираж ограничен.