Карту «Тройка» с достопримечательностями Подмосковья выпустят 8 ноября

Министерство культуры и туризма Московской области совместно со «СберТройка» запускает новый проект под названием «Путешествуй с „Тройкой“ по Подмосковью». В его рамках в подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с обновленным дизайном.

Регион предлагает жителям и туристам уникальные музеи, где можно ознакомиться с выставками русского и европейского искусства, а также посетить исторические и краеведческие экспозиции. Для взрослых и детей организуют познавательные экскурсии и творческие мероприятия.

На новой карте «Тройка» выделены известные достопримечательности Подмосковья, включая государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховский историко-художественный музей, а также Зарайский и Коломенский кремли.

Система «СберТройка» позволяет жителям региона легко добираться до этих и других знаковых мест на общественном транспорте. Пункты выдачи новых карт будут работать в упомянутых музеях и парке.