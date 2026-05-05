Карту Кенигсберга 1923 года передали в музей детсада в Дубне

В Музей боевой и воинской славы корпуса «Росинка» детского сада «Сказка» в Дубне передали подробную карту Кенигсберга 1923 года. На карте — названия улиц на немецком языке и номера домов, а также ручные пометки, которые могли сделать немцы во время войны.

Карту передала воспитатель подготовительной группы Анжелика Никольская. Она получила ее от своего родственника, полковника НКВД, и решила пополнить экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

«Изначально карта была отпечатана в типографии как пособие для туристов. Но я могу предположить, что отметки, сделанные от руки чернилами, были нанесены немцами во время Великой Отечественной войны», — пояснила Анжелика Никольская.

Большинство экспонатов в музее собрали родители воспитанников. Они принесли ордена, медали, погоны, парадный китель. Все реликвии можно трогать, чтобы окунуться в атмосферу былых времен.

Этот музей не имеет аналогов в Дубне. Традиционные экспонаты здесь соседствуют с интерактивной книгой памяти. Ее пополняют историческими данными сами ребята в ходе проектной деятельности. Они рассказывают о своих предках — участниках военных действий.