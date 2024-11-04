Картины живописцев разместили на Советской улице в Серпухове

На одной из исторических улиц Серпухова вновь появились картины братьев Маковских, Ивана Шишкина, Яна Викторса и других известных живописцев. Ранее их забирали на реставрацию.

В экспозиции разместили 13 репродукций известных картин из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Реставрацией занимался Комитет рекламы администрации муниципалитета.

Обновление было необходимо сделать, так как из-за аномально жаркого лета разрушился защитный слой пленки. Это превратило краски в черную копоть.

Сейчас восстановленные картины снова украшают улицу в рамках проекта «Галерея под открытым небом». Он реализуется в Серпухове с 2020 года по инициативе местного историко-художественного музея и администрации округа.

Всего на фасадах домов вдоль Советской улицы размещены 33 репродукции. Место является одним из важнейших туристических объектов Серпухова.

На каждой из картин есть таблички на нескольких языках и QR-коды. Перейдя по ним, можно прочитать информацию об изображении.

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