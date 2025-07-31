Картины Порфирия Серегина пополнили коллекцию музея «Мелихово» в Чехове

Работы «Мост на излучине реки», «Алупка» и «Камни на фоне моря» дополнили экспозицию во флигеле «Чайка», где Антон Чехов написал знаменитую пьесу и десятки коротких рассказов. Постройку открыли 15 июля после длительной реконструкции.

Как сообщается в социальных сетях подмосковного музея-заповедника, три этюда кисти Порфирия Серегина были приобретены на средства Министерства культуры и туризма Московской области.

«Порфирий Серегин был вхож в близкий круг Чехова, водил дружбу с Левитаном и Коровиным, с середины 1890-х годов часто гостил у Антона Павловича, а новый 1897 год и вовсе встретил с Чеховым», — отметили в пресс-службе музея-заповедника «Мелихово».

Помимо написания картин, Порфирий Серегин увлекался фотографией. Он запечатлел виды Мелихово, портреты писателя Антона Чехова, художника Исаака Левитана и других гостей усадьбы.