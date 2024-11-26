Картины из саморезов и абстрактные панно. Более 200 работ представили на фестивале современного искусства в Зарайске

В Зарайске открыли фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В экспозиции представлено более 200 работ от 50 художников. Выставки включают картины из саморезов и бумаги, абстрактные панно из дерева и традиционные холсты с маслом и акрилом.

На фестивале также проходят мастер-классы, лекции и перформансы. Среди участников заявлены 18 авторов из Творческого союза художников, работающих в различных жанрах: от пейзажа до исторической живописи.

Выставки размещены в исторических зданиях — старинном особняке и доме Григория Мачтета. Фестиваль демонстрирует контраст между прошлым и будущим, подчеркивая важное культурное значение Зарайска. Организаторы отмечают, что город с богатым наследием, включая найденного бизона эпохи 2000 лет до нашей эры и творческую историю Достоевского, как бы «призывает» современное искусство вернуться. Фестиваль продлится до 12 января, а по выходным будут проходить бесплатные мастер-классы.