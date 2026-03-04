Картины из регионов России представили на выставке в Ленинском округе

Выставка художницы Нелли Крапивенцевой открылась в Ленинском округе в преддверии 8 Марта. В Историко-культурном центре Ленинского городского округа накануне Международного женского дня состоялось открытие выставки местной художницы Нелли Крапивенцевой.

В экспозиции представлено более 50 работ, написанных в разных уголках России: от Москвы и городов Золотого кольца до Крыма, Урала и Магадана, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Путешествия — это моя жизнь. Прошлый год оказался особенно урожайным на поездки — с мужем удалось побывать даже в таком дальнем краю, как Магадан. Энергетика тех мест, где ты оказываешься, дает самый большой потенциал для творчества», — поделилась Нелли Крапивенцева.

Художница является членом Союза художников России, Международной федерации художников ЮНЕСКО и Корейского союза художников. Это уже пятая персональная выставка автора в стенах Историко-культурного центра. На открытие пришли более тридцати человек — жителей округа, друзей и близких художницы.

Выставка будет работать до 31 марта. Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 0+.