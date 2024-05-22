Картину художницы из Воскресенска представили на выставке в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка работ участников конкурса «Победный май». Среди них — картина воскресенской художницы Алфии Мокшиной.

Новая выставка в Музее Победы посвящена заслугам старшего поколения. Среди экспонатов — картина «Парад Победы» художницы Алфии Мокшиной из Воскресенска.

«Я хотела передать в своей картине величие этого праздника. Мне кажется, это удалось», — рассказала она.

На открытии выставки присутствовали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Алла Полякова и председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль. Выставка продлится до 24 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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