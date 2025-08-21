Картину художницы из Воскресенска представили на выставке в Музее Победы

Художница Марина Рожкова прошла международный отбор и представила свою картину на выставке «Искусство и мир» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Ее выбрали среди 900 заявок.

Выставку организовали сотрудники патриотического движения «Победа 9/45», АНО «Евразия», медиапроекта «ART-патруль» и Omelchenko gallery. На ней представили более 160 произведений из 15 стран и приурочили к 80-летию Победы. Экспозиция продлится до 29 августа.

Картина Марины Рожковой привлекает оригинальной техникой. Она изобразила на холсте трещину, символизирующую разрушение и боль во время войны. Разлом залечен тремя пластырями с надписями: «Мир», «Семья» и «Любовь». Через трещину пробивается одуванчик, который разбрасывает по миру ценности, которые способны излечить раны.

«Идея в том, что, несмотря на все мировые разногласия и войны, жизнь продолжается. Одуванчик найдет путь сквозь асфальт и разнесет свои семена, распространяя ценности — мир, любовь и семью», — поделилась Марина.

Работа выполнена в объемной технике с помощью акриловой пасты, а пластыри вырезаны из холста.

Отметим, Марина Рожкова родилась в семье профессиональных художников. Ее отец участвовал в восстановлении иконостаса в воскресенском храме. Она с детства занималась искусством, но маслом увлеклась три года назад. Марина не получила профильное образование, но оттачивала мастерство самостоятельно. Сейчас она владеет студией в центре города, принимала участие в нескольких выставках и недавно вступила в Союз евразийских художников.