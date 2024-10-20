Картинная галерея в Коломне запустит экскурсии с использованием VR-технологий

Картинная галерея «Дом Озерова» готовится к запуску нового проекта «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну», который обещает стать уникальным событием в культурной жизни региона. В рамках подготовки галерея закупила современное оборудование, позволяющее использовать технологии виртуальной реальности для более глубокого знакомства с культурным и историческим наследием России на примере Коломны.

Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, направлен на интеграцию цифровых технологий в изобразительное искусство. В основе выставки лежат работы известных российских художников, созданные в рамках Абакумовских пленэров за последние десять лет. Эти произведения демонстрируют ключевые исторические места и архитектурные памятники города.

Благодаря VR-технологиям зрители смогут погрузиться в атмосферу прошлого и лучше понять исторические события. Специальные VR-шлемы позволят узнать больше о таких известных личностях, как Дмитрий Донской, Иван Грозный, митрополит Филарет и архитектор Матвей Казаков, и их связи с Коломной.

Кроме основной выставки, проект включает серию передвижных выставок, мастер-классы, творческие встречи и итоговый круглый стол. Эти мероприятия направлены на привлечение молодежи и семей с детьми к изучению культурного наследия. Жители пяти городов Московской области, а также Ярославля и Рязани смогут посетить выставку.

Пока передвижная выставка будет путешествовать по городам, в картинной галерее «Дом Озерова» продолжит работу выставка «Прогулка по Коломне». Посетители смогут воспользоваться VR-оборудованием для глубокого изучения оригинальных произведений искусства, что позволит им по-новому взглянуть на богатое культурное наследие региона.

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