Картинная галерея в Химках расширила график работы

Картинная галерея имени Сергея Николаевича Горшина в Химках расширила график работы. Теперь учреждение открыто также по субботам.

Галерея работает с понедельника по среду с 10:00 до 18:00, в четверг — до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00, а по субботам — с 10:00 до 18:00. Жители и гости округа могут посетить экспозиции в удобное время, запланировать культурный выходной с семьей или провести время с друзьями.

Галерея была основана благодаря дару Сергея Николаевича Горшина. Ее коллекция за годы существования при поддержке меценатов разрослась и насчитывает свыше 15 тысяч предметов искусства. В галерее представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Все экспозиции доступны по адресу: улица Московская, дом 15, третий этаж. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону учреждения.