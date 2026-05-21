Карта «Тройка» стала еще популярнее среди пассажиров ЦППК

За три года с момента запуска оплаты проезда по «Кошельку» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях пассажиры совершили около 35 миллионов поездок, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Возможность оплачивать проезд картой «Тройка» сделала поездки более гибкими и удобными. Пассажирам больше не нужно оформлять отдельные билеты в кассах или автоматах — достаточно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции.

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак отметил: «„Кошелек“ карты „Тройка“ стал полноценной частью повседневных поездок наших пассажиров — 35 млн поездок за три года».

Абсолютным лидером стало Ярославское направление, где этой услугой воспользовались более 26 миллионов пассажиров. Люди ценят возможность не тратить время на покупку билета перед каждой поездкой и использовать одну карту для всего городского транспорта.

Для корректной работы сервиса карту необходимо валидировать как на входе, так и на выходе со станции. В противном случае она может быть временно заблокирована. Для разблокировки карты следует обратиться в пригородную кассу.

Развитие бесконтактных способов оплаты остается одним из приоритетных направлений ЦППК и направлено на повышение качества сервиса и удобства пассажиров.