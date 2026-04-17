Пассажиры «Мострансавто» совершили более 17 млн поездок по «Стрелке» с января

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто более 17,3 миллиона раз воспользовались картой «Стрелка» для оплаты проезда. В рабочие дни система регистрирует в среднем около 200 тысяч транзакций. Эти данные свидетельствуют о том, что карта активно используется для поездок на работу, учебу и по личным делам, став неотъемлемой частью ежедневных маршрутов жителей Подмосковья.

Наибольшее количество поездок традиционно приходится на направления с высоким пассажиропотоком, которые связывают крупные города с транспортными узлами области и Москвы. Лидером по количеству операций стал МАП № 10 в Королеве, где с помощью «Стрелки» было совершено более 2,5 миллиона поездок. Второе место занял МАП № 12 в Ногинске с результатом свыше 2,2 миллиона транзакций. Третье место досталось МАП № 11 в Балашихе, где пассажиры оплатили более 1,7 миллиона поездок.

Карта «Стрелка» действует на всех маршрутах Мострансавто. Пополнить баланс можно через официальный сайт, мобильное приложение или в пунктах продажи. Помимо «Стрелки», пассажиры могут использовать карту «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича для льготного проезда.