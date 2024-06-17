Карта болельщика поможет жителям Солнечногорска попасть на футбольные матчи

Футбольный сезон 2024-2025 стартовал 13 июля. С 1 июня 2022 года необходимо оформлять карту болельщика для посещения матчей на стадионе. Жители Солнечногорска могут сделать это в МФЦ.

Карта болельщика — это новый цифровой сервис для безопасного и комфортного посещения футбольных матчей. Номер карты понадобится при покупке билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-лиги, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации.

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Кирилл Типографщик посетил МФЦ Солнечногорска, чтобы узнать подробности и оформить карту болельщика. Для этого нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Чтобы подать заявление, необходимо заполнить форму на портале с помощью услуг «Карта болельщика». После того, как заявление будет подано, нужно обратиться в МФЦ для подтверждения личности.

«Вся процедура оформления заняла у меня не более 15 минут. Поэтому, всем любителям футбола, советую уже сейчас позаботиться о комфортном посещении матчей, а специалисты нашего МФЦ окажут необходимую помощь в оформлении, если вы столкнетесь с трудностями», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для входа на стадион нужно показать QR-код, который сформируется автоматически после покупки билета или абонемента и назначения владельца в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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