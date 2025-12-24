«Карнавальная ночь» пройдет в парке в Одинцовском округе

Парк Раздолье в Одинцове превратится в настоящую зимнюю сказку. Здесь 28 декабря пройдет праздничное мероприятие — «Карнавальная ночь».

Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов. Гостей парка будет встречать фотостанция. Любителей творчества ждут конкурс на самую длинную бумажную гирлянду и мастерская по созданию карнавальных масок.

Кроме того, для активных участников запланированы энергичные зимние гуляния на свежем воздухе, а праздничное настроение поддержат выступления артистов и концертная программа.

Отметим, что не обойдется и без угощений: гостей ждут ароматные лакомства, горячие напитки и сладкие подарки.

Мероприятие пройдет 28 декабря с 13:30 до 18:30 на всей территории парка Раздолье. Организаторы советуют приходить в ярких нарядах, брать с собой хорошее настроение и не забывать зарядить телефоны.