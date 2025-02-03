Карликовых свиней с поросятами спасли из горящей квартиры в Балашихе

Работники «Мособлпожспаса» вывели из горящей квартиры в Балашихе карликовых свиней с поросятами. Некоторые животные надышались дымом и не могли самостоятельно покинуть помещение, их выносили на руках.

Сигнал о пожаре поступил в Систему-112 от очевидцев. Они рассказали, что из окон пятиэтажки идет дым. На место оперативно выехали работники дежурных караулов 201-й, 202-й, 300-й пожарно-спасательных частей, а также специалисты федеральной противопожарной службы.

На месте сформировали звенья газодымозащитников и приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей дома на свежий воздух вывели 10 человек, в том числе двоих детей.

Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, оттуда в подъезд выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка жилья. Огнеборцы провели разведку и нашли в квартире еще нескольких поросят, надышавшихся дымом. Они не могли идти самостоятельно, их на руках вынесли на улицу.

Пожар ликвидировали быстро, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.