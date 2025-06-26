Каркас многопрофильной больницы в Балашихе достроят до конца 2025 года

В Балашихе продолжается строительство крупной многопрофильной больницы. Глава округа Сергей Юров сообщил, что каркас здания будет завершен к концу 2025 года.

Строительство новой многопрофильной больницы в Балашихе набирает темпы. Как рассказал Сергей Юров в интервью телеканалу «360», сейчас активно идут работы по возведению монолитных перекрытий, а завершение строительства несущего каркаса запланировано на конец 2025 года.

«Этот проект — не просто строительство здания, а вклад в здоровье и качество жизни наших жителей. Новая больница с современным оборудованием и комфортными условиями станет ключевым элементом здравоохранения региона», — подчеркнул Сергей Юров.

Будущий медицинский центр рассчитан на 1123 койки. Он объединит отделения различных направлений, включая травматологию, неотложную хирургию, урологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургию, гинекологию, нейрохирургию, кардиологию, неврологию и региональный сосудистый центр. Это сделает больницу одной из крупнейших и наиболее оснащенных в Балашихе.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», инициированной президентом России. Строительство началось в марте 2024 года, а открытие больницы запланировано на 2027 год.