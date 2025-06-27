Каркас дома для переселенцев из аварийного жилья достроили в Озерах

Строительство пятиэтажного дома для жителей, переселенных из аварийного жилого фонда, продолжается в Коломне. Сейчас специалисты завершили работы над монолитным каркасом здания.
Дом строят в районе Коммунистической площади. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Строители занимаются облицовкой здания кирпичом, остекляют окна и монтируют коммуникации. Общая жилая площадь составит почти восемь тысяч квадратных метров.
В доме будут лифты. Также рабочие благоустроят придомовую территорию. На ней появятся парковочные места и детская площадка.
«Жилой дом будет состоять из семи подъездов. Более 30 квартир здесь передадут жильцам ветхих аварийных домов. Новое здание достроят к концу 2025 года», — прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
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