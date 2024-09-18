Карим Бегназаров из Дмитрова стал чемпионом первенства ЦФО по карате

В Туле завершилось первенство Центрального Федерального округа по восточному боевому единоборству в дисциплине Сетокан. В нем приняли участие около 270 спортсменов из 15 регионов России.

Одним из ярких участников соревнований стал Карим Бегназаров, воспитанник спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома», который завоевал звание чемпиона в категории «юноши 14 лет, кумите».

Сетокан — это один из основных стилей японского каратэ, разработанный Гитином Фунакоси и получивший развитие благодаря его сыну Еситаке Фунакоси. Название стиля происходит от литературного псевдонима Фунакоси — Сето, а его эмблемой является изображение тигра. Особенности стиля включают линейные перемещения, низкие и широкие стойки, жесткие блоки и мощные удары.

Карим Бегназаров тренируется с шести лет и успешно выступает в дисциплинах ката и кумите. В последние годы он активно участвует в составе сборной Московской области на первенствах России и всероссийских соревнованиях. По итогам первенства России 2024 года ему присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта». Тренер Карима, Роман Юрьевич, отметил, что спортсмен надеется в этом сезоне попробовать свои силы на международной арене.

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