Карьер «Сысоево» восстановят в Истре

На «Часе лесного хозяйства» в администрации Истры обсудили вопрос о восстановлении карьера, расположенного между садовым некоммерческим товариществом «Маяк» и деревней Сысоево. С 2020 года жители неоднократно обращались с просьбами провести там реконструкцию.

Карьер создавали для того, чтобы обеспечить округ нерудными строительными материалами, а именно песком. Он был необходим для реконструкции центральной кольцевой автодороги с 2016 по 2020 годы.

Сейчас, когда строительных масштабных работ не проводят, карьер фактически забросил недобросовестный недропользователь. Это подтвердила и выездная проверка с участием представителей Министерства экологии Московской области и областного Комитета лесного хозяйства.

На заседании в администрации Истры приняли решение начать рекультивацию карьера «Сысоево». В ближайшее время совместно с Министерством экологии Московской области и Комитетом лесного хозяйства утвердят «дорожную карту» по восстановлению леса и нарушенных земель.