Кардиолог Татьяна Сермина начала прием в больнице в Одинцове

Команду Одинцовской областной больницы пополнила врач-кардиолог Татьяна Сермина. Она работает в стационаре и оказывает помощь пациентам с нарушениями сердечного ритма, декомпенсацией сердечной недостаточности, а также после инфарктов, операций и дефибрилляции.

Профессию врача Татьяна Сермина выбрала еще в школе. В 2019 году она окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело», а затем прошла ординатуру по кардиологии.

Свою карьеру врач начала в приемном отделении Республиканской клинической больницы № 4 в Саранске. В течение двух лет она занималась госпитализацией экстренных пациентов и приобрела опыт оказания помощи при острых состояниях.

В 2023 году Татьяна Сермина переехала в Москву и стала кардиологом консультативного отделения КДЦ № 4 ДЗМ. Там она сосредоточилась на профилактике заболеваний и амбулаторном наблюдении. Позднее врач решила вернуться к работе в стационаре и присоединилась к Одинцовской областной больнице.

«Я рада быть частью команды Одинцовской областной больницы и надеюсь, что мои знания и опыт будут полезны нашим пациентам».

Кардиологическое отделение находится по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, 55.