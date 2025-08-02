Кардиолог прочитал лекцию для участников «Активного долголетия» в Подольске

Врач-терапевт-кардиолог Любовь Некур рассказала пенсионерам в Подольске, как нужно заботиться о своем здоровье. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Труд».

Слушатели — участницы клуба «Активное долголетие».

«Красота невозможна без здорового состояния организма. Соответственно, мы разберемся, что такое здоровье, какие аспекты влияют на внешность и попытаемся разобраться, когда самим можно сделать какие-то уходовые средства, а когда нужно идти к врачу», — сказала врач-терапевт Любовь Некур.

Среди слушательниц — Ольга Бухтина. Она знает, как важно организм держать в тонусе. Много лет она возглавляла стадион «Подолье».

«Мы пришли послушать лекцию о красоте нашего организма. Каждая женщина любит следить за собой, наводить порядок, а тут подсказывают нам», — сказала участница Ольга Бухтина.