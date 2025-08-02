Кардиолог прочитал лекцию для участников «Активного долголетия» в Подольске
Врач-терапевт-кардиолог Любовь Некур рассказала пенсионерам в Подольске, как нужно заботиться о своем здоровье. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Труд».
Слушатели — участницы клуба «Активное долголетие».
«Красота невозможна без здорового состояния организма. Соответственно, мы разберемся, что такое здоровье, какие аспекты влияют на внешность и попытаемся разобраться, когда самим можно сделать какие-то уходовые средства, а когда нужно идти к врачу», — сказала врач-терапевт Любовь Некур.
Среди слушательниц — Ольга Бухтина. Она знает, как важно организм держать в тонусе. Много лет она возглавляла стадион «Подолье».
«Мы пришли послушать лекцию о красоте нашего организма. Каждая женщина любит следить за собой, наводить порядок, а тут подсказывают нам», — сказала участница Ольга Бухтина.
Подобные мероприятия проходят каждую неделю. Главная цель — приобретение новых навыков участниками «Активного долголетия», которые пригодятся им в дальнейшем.
«Лекции мы проводим раз в неделю, нашим долголетам нравится, они собираются, общаются. Лекция актуальная, потому что много вопросов задавали на эту тему. Наши долголеты хотят в своем возрасте быть красивыми и выглядеть красиво», — добавила заместитель начальника отдела по социальной поддержке населения Анастасия Борисова.
Помимо лекций, пенсионеры занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и занимают первые места. Они четырехкратные победители конкурса «Человек идущий», а в 2024 завоевали серебро.