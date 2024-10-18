Кардиолог пополнил штат поликлиники № 1 в Балашихе

В городском округе Балашиха в поликлинике № 1 появился врач-кардиолог Ислам Макаев. Молодой специалист окончил Сеченовский университет, где провел восемь лет, изучая лечебное дело и проходя ординатуру по кардиологии и трансфузиологии.

Кардиолог Ислам Макаев также прошел переподготовку по разработке цифровых медицинских сервисов. Эти навыки помогут ему эффективно использовать специализированные медпрограммы и проводить телемедицинские консультации.

«Профессию врача выбрал неслучайно: хочу помогать людям с патологиями сердца. Статистика говорит о том, что кардиозаболевания молодеют. Среди моих пациентов немало таких, кому не больше 40 лет», — рассказал Ислам.

Врач отметил, что его пациенты страдают от различных заболеваний, включая гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца и нарушение сердечного ритма. Это требует динамического наблюдения и своевременной медицинской помощи.

Кардиолог Ислам Макаев ведет прием по следующему расписанию: понедельник, среда и пятница с 8:00 до 15:00, во вторник и четверг с 13:00 до 20:00. Записаться на прием можно через терапевта, по телефону 122, а также на портале Госуслуг.

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