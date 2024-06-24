Кардиолог из Мытищ выступила на всероссийской медицинской конференции

Более семи тысяч медицинских специалистов со всей России поучаствовали в профильной конференции. Это не только кардиологи, но и терапевты, а также хирурги различных профилей. Темами обсуждений стали фундаментальные аспекты кардиологии, актуальные научные достижения и клинические подходы в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. С двумя докладами по своей специализации выступила и врач-кардиолог из Мытищ.

«Участие в таких серьезных конференциях в роли докладчика — очень почетно и интересно. Мы с коллегами многому учимся друг у друга, делимся опытом. Все эти знания необходимы в работе, ведь пациенты приходят разные, с разными диагнозами. И к каждому нужен индивидуальный подход. Безусловно, каждодневная практика учит нас многому, но врачу необходимо постоянное самосовершенствование, которое является ключом к успеху. Врач всегда должен стремиться к новым знаниям и никогда не прерывать путь к саморазвитию», — рассказала врач-кардиолог отделения медицинской реабилитации больницы Мытищ Евгения Казанцева.

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