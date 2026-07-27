Кардиолог из Котельников отмечает 20 лет работы

В июле кардиолог из котельниковской поликлиники Олег Олегович Сорочкин отметил юбилей — 20 лет профессиональной деятельности. Для жителей города он стал человеком, которому доверяют самое главное — свое сердце.

Олег Олегович с детства знал, что будет лечить людей. Он окончил медицинский факультет Мордовского государственного университета, затем прошел ординатуру и аспирантуру в Сеченовской академии в Москве. Там он набирался опыта, чтобы вернуться к своей главной работе — помогать людям.

Доктор помнит своего первого самостоятельного пациента и тот день, когда впервые поставил диагноз без подсказки старших коллег. С годами таких дней стало тысячи. Врач с особым трепетом вспоминает сложные случаи, когда симптомы обманчивы, а диагноз спрятан за семью замками.

Самое важное для него — оставаться человеком. Сорокин убежден, что врач обязан сохранять живой интерес к людям до самого конца своей работы. Поэтому в его кабинете нет места холодным роботам и бездушным компьютерам, которые заменили бы живой разговор.

К каждому пациенту у Сорочкина свой подход. Он не сыплет страшными терминами, а спокойно и честно объясняет, что происходит. После его слов даже самая сложная болезнь перестает казаться приговором.

За эти 20 лет в Котельниках к нему пришли тысячи людей. Кто-то ходит целыми семьями, кто-то ведет уже детей и внуков, а кто-то попадает к нему впервые по совету друзей.