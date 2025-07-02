Кардиолог из Фрязина принял участие в программе «Земля врачам»

Врач-кардиолог Игорь Константинов стал первым участником программы «Земля врачам», получив земельный участок для строительства собственного дома. Министерство имущественных отношений Московской области сообщило о выделении медику 10 соток земли, что стало важным шагом в поддержке медицинских работников и привлечении специалистов в регион.

Игорь Константинов — высококвалифицированный и опытный кардиолог, посвятивший медицине более 40 лет своей жизни, 26 из которых он трудится во Фрязине. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул значимость программы и отметил, что Фрязино вошло в число 32 муниципалитетов Подмосковья, где врачи узких специальностей, востребованных в регионе, имеют возможность претендовать на получение земельных участков на льготных условиях.

«Это малоземельный муниципалитет, и ведомством совместно с администрацией была организована работа по подбору земельных участков в соседних округах. Отмечу, что и главврачи принимали активное участие. Три массива были подобраны в населенных пунктах Фряново, Дуброво и Афанасово городского округа Щелково. Один массив уже разделен на участки, остальные два — в процессе изменения территориальной зоны», — добавил Тихон Фирсов.

В этом году еще 12 местных медицинских работников смогут воспользоваться возможностью получения земельных участков в рамках программы «Земля врачам».