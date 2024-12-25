Кардиолог Александр Борохов пополнил штат Лобненской больницы

Врач-кардиолог Александр Борохов начал работать в городской поликлинике № 1 в Лобне. Специалист переехал в Подмосковье из Смоленской области.

Александр Борохов закончил Смоленскую государственную медицинскую академию, где обучался по специальности «Лечебное дело». Переподготовку он проходил на базе Смоленского государственного медицинского университета.

Специалист отметил, что кардиология является одной из основных дисциплин фундаментальной медицины, а проблемы с сердечно-сосудистой системой лидируют среди рисков, которые могут привести к тяжелым хроническим заболеваниям. Поэтому главной задачей амбулаторной поликлинической службы является выявление болезней сердца и сосудов.

«Буду стараться помочь лобненцам сохранить здоровое сердце и решить уже имеющиеся проблемы», — пообещал Александр Борохов.