Кардиохирурги медцентра Рошаля провели ребенку уникальную операцию на сердце

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 12-летнюю девочку с синдромом Вольфа-Паркинсона-Вайта. С раннего детства у нее было учащено сердцебиение.

Кроме того, пациентка иногда испытывала потемнение в глазах и теряла сознание. При такой патологии в между предсердиями и желудочками есть дополнительный проводящий путь, что заставляет импульс циркулировать по кругу и учащает сердцебиение.

Девочка профессионально занимается спортом, однако из-за любых сильных эмоций у нее возникает приступ тахикардии.

«Мы провели высокотехнологичную операцию по исправлению данного врожденного нарушения ритма сердца. Уникальность этого вмешательства заключается в использовании навигационной системы, которая в реальном времени строит 3D-модель сердца с распространением электрического импульса: через микропрокол в бедре ввели в сосуды тончайшие катетеры-датчики, построили точную 3D-модель сердца с „очагом проблемы“ и с помощью второго катетера подали радиочастотный импульс, который устранил лишний путь, не повреждая здоровые ткани», — рассказал кардиолог-аритмолог Василий Меньшиков.

Вмешательство позволило сердцу вернуться к правильному ритму. Ребенка уже выписали, а процесс восстановления прошел быстро и успешно благодаря малоинвазивной операции.

В будущем девочка сможет вести нормальную жизнь.