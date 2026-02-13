Кардиохирург из Москвы провел осмотр пациентов в Дмитрове

Известный детский кардиохирург Алексей Заграй из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов посетил консультативно-диагностический центр в Дмитрове. Врач с двадцатилетним опытом рассмотрел сложные случаи детской кардиологии и кардиохирургии.

Приезд специалиста такого уровня позволил местным пациентам получить качественную консультацию без поездки в Москву. Это особенно важно для семей, чьи дети нуждаются в определении тактики лечения или подготовке к операции.

За время визита Алексей Заграй проконсультировал родителей 21 ребенка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Некоторых маленьких пациентов врач направил в федеральный центр для хирургического лечения, а нескольким детям, уже прошедшим операцию, было подтверждено полное выздоровление.

Заведующая детским консультативно-диагностическим центром Ольга Нагурная выразила радость по поводу сотрудничества с медцентром имени академика Шумакова и надежду на продолжение обмена опытом в будущем квартале.